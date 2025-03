Er wurde durch Extrem-Essen berühmt: "Mukbang"-Star (✝24) ist tot

Istanbul (Türkei) - Der türkische Internet-Star Efecan Kultur ( ✝ 24) ist tot. Er wurde durch das Essen von riesigen Mahlzeiten berühmt, doch sein irres Hobby brachte ihm am Ende den Tod!

Erst im Dezember 2024 musste der junge Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden, da er nicht mehr richtig atmen und gehen konnte. Ihm ging es derart schlecht, dass er nicht einmal an der Beerdigung seiner geliebten Mutter teilnehmen konnte.

Kultur hatte sich in der sogenannten "Mukbang"-Szene einen Namen gemacht, bei dem sich Menschen beim Verzehr von großen Mengen Essen filmen. Auf TikTok allein folgten ihm 179.100 User und sahen ihm dabei zu, wie er unermüdlich die unterschiedlichsten Gerichte und Snacks in sich hineinstopfte.

Der Türke wurde durch den Verzehr großer Mengen Essen im Internet berühmt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/efecankultur

Auf seinem TikTok-Profil ist sein Verfall dokumentiert: Während er sich im Oktober 2024 noch dabei aufnahm, wie er einen Teller gefüllte Weinblätter futtert, postete er anschließend nur noch Videos, die ihn im Bett oder bei Behandlungen zeigen.

Und sein Zustand verschlechterte sich in den vergangenen fünf Monaten zusehends.

Nun vermeldeten lokale Zeitungen die traurige Nachricht: Der 24-Jährige verstarb am 7. März an den Folgen seiner Fettleibigkeit. Der "Mukbang"-Trend, der ursprünglich aus Südkorea stammt und vor dem schon von Anfang an Ärzte warnten, wurde dem TikTok-Star zum Verhängnis.

Ob die Trauer über seine jüngst verstorbene Mutter auch zu seinem Ableben beigetragen hat, ist nicht bekannt.

Im Netz trauern seine Fans und andere Prominente um den 24-Jährigen. Der türkische Comedian Emre Mutlu (42) schreibt auf Kulturs Instagram-Seite: "Du hast gesagt, du würdest es überstehen, Bruder. Es hat nicht funktioniert. Du hast es versucht!"