Mutter sieht, wie ihre Söhne in einem gefrorenen Teich ertrinken
Bonham (Texas) - Tragische News aus dem Norden von Texas. Ein augenscheinlich zugefrorenes Gewässer in der Nähe von Bonham wurde für drei kleine Brüder zu einem tödlichen Verhängnis. Trotz aller Bemühungen kam jede Hilfe zu spät.
Howard Doss (†6), Kaleb Doss (†8) und EJ Doss (†9) wollten das verschneite Wetter nutzen, um draußen etwas zu spielen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Cheyenne Hangaman spazierten sie zu einem Privat-Teich (ca. 31 Meter von ihrem Haus entfernt), berichtete CBS.
"Plötzlich ging alles ganz schnell", erklärte die sechsfache Mutter in einem Interview mit dem Nachrichtenportal. Nur wenige Minuten vor dem Unglück habe Cheyenne ihre Kinder noch vor der Eisfläche gewarnt - doch ohne Erfolg.
"Howard wollte unbedingt Schlittschuh fahren" und eilte schnurstracks zu einem nahe gelegenen Teich, berichtete sie. Ohne auf die Warnung seiner Mutter zu hören, sprang der Junge auf die dünne Eis-Oberfläche und brach ein.
Als Kaleb und EJ ihren hilflosen Bruder sahen, rannten sie ebenfalls zum Teich - sie zögerten nicht lange und begaben sich selbst ins eiskalte Wasser. Cheyennes Tochter erblickte ihre schreienden Brüder und rannte zu ihrer Mutter.
"Ich habe versucht, einen von ihnen hochzuheben und auf das Eis zu setzen, aber es brach einfach immer wieder ein und sie fielen zurück ins Wasser", erklärte die sechsfache Mutter unter Tränen.
Cheyenne Hangaman, Sanitäter und ein Nachbar kämpften um das Leben der drei Jungs
Sie kämpfte um das Leben ihrer Söhne. Doch: "Sie waren zu dritt und ich war allein - deshalb konnte ich sie nicht retten", gestand Cheyenne. Trotz ihres Notrufs kamen die Rettungskräfte zu spät. "Ich musste mit ansehen, wie sie kämpften und ertranken, und ich konnte ihnen nicht helfen", erklärte die Mutter im Interview.
Die Sanitäter und ein Nachbar der Familie zogen Kaleb und EJ aus dem eisigen Tümpel. Noch vor Ort versuchten sie, die zwei Jungen wiederzubeleben. Kurz darauf wurden die Kinder in ein Krankenhaus gebracht, wo sie an den Folgen ihrer Rettungsmission verstarben.
Cheyennes jüngster Sohn Howard versank unter dem leicht gefrorenen Eis und konnte erst durch eine umfangreiche Suchaktion gefunden werden. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Die sechsfache Mutter beschrieb ihre verstorbenen Söhne als "sehr charakterstark". "EJ träumte davon, einmal ein Footballstar zu werden, Kaleb liebte es zu tanzen und zu singen, Howard brachte gerne Leute zum Lachen", sagte Cheyenne gegenüber CBS. Kurz darauf verbreitete sich das Schicksal der Familie auf X.
