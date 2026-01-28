Mutter sieht, wie ihre Söhne in einem gefrorenen Teich ertrinken

Bonham (Texas) - Tragische News aus dem Norden von Texas. Ein augenscheinlich zugefrorenes Gewässer in der Nähe von Bonham wurde für drei kleine Brüder zu einem tödlichen Verhängnis. Trotz aller Bemühungen kam jede Hilfe zu spät.

Die Eisfläche des Teiches war nur leicht angefroren - selbst ein Kleinkind wäre sofort eingebrochen. (Symbolfoto) © 123RF/lilyavantsura

Howard Doss (†6), Kaleb Doss (†8) und EJ Doss (†9) wollten das verschneite Wetter nutzen, um draußen etwas zu spielen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Cheyenne Hangaman spazierten sie zu einem Privat-Teich (ca. 31 Meter von ihrem Haus entfernt), berichtete CBS.

"Plötzlich ging alles ganz schnell", erklärte die sechsfache Mutter in einem Interview mit dem Nachrichtenportal. Nur wenige Minuten vor dem Unglück habe Cheyenne ihre Kinder noch vor der Eisfläche gewarnt - doch ohne Erfolg.

"Howard wollte unbedingt Schlittschuh fahren" und eilte schnurstracks zu einem nahe gelegenen Teich, berichtete sie. Ohne auf die Warnung seiner Mutter zu hören, sprang der Junge auf die dünne Eis-Oberfläche und brach ein.

Als Kaleb und EJ ihren hilflosen Bruder sahen, rannten sie ebenfalls zum Teich - sie zögerten nicht lange und begaben sich selbst ins eiskalte Wasser. Cheyennes Tochter erblickte ihre schreienden Brüder und rannte zu ihrer Mutter.

"Ich habe versucht, einen von ihnen hochzuheben und auf das Eis zu setzen, aber es brach einfach immer wieder ein und sie fielen zurück ins Wasser", erklärte die sechsfache Mutter unter Tränen.