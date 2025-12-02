Frau benutzt Glas-Strohhalm: Was sie dann bemerkt, befördert sie sofort ins Krankenhaus

Orange County (USA) - Das Schicksal einer Mutter (35) aus den USA wird dafür sorgen, dass viele von uns beim nächsten Getränk zweimal darüber nachdenken, ob ein Strohhalm nötig ist.

Ein Glas-Strohhalm beförderte Breanne O'Brien (35) aus den USA ins Krankenhaus. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/_colorful__chaos_

Breanne O'Brien trank an jenem Tag wie gewohnt ihr Wasser aus einem Becher mit Glasstrohhalm. Plötzlich spürte sie aber "etwas Klumpenartiges" in ihrem Hals, wie die 35-Jährige gegenüber Newsweek erklärt.

Das seltsame Gefühl brachte sie dazu, ihr Getränk zu inspizieren. "Ich war verwirrt, weil ich ja nur Wasser getrunken hatte", so Breanne. Als sie schließlich den Strohhalm herauszog, wurde sie fündig: "Da bemerkte ich, dass ein Stück abgebrochen war, das vor dem Trinken nicht abgebrochen war."

Verunsichert beschloss die sechsfache Mutter aus Orange County zunächst, abzuwarten, da sie keine Schmerzen verspürte. Zwei Stunden später dann aber der Schock: Breanne schmeckte Blut in ihrem Mund.

Sofort eilte die US-Amerikanerin ins Krankenhaus, wo sie einer Computertomografie und einer Röntgen-Untersuchung unterzogen wurde. Ein Gastroenterologe entdeckte das Glasstück dann in ihrem Magen und ordnete umgehend eine Operation an.

Als man während einer Endoskopie nichts mehr fand, war klar, dass der Splitter bereits weitergewandert war. "Sie schickten mich nach Hause und sagten mir, ich solle auf Blutungen, stechende Schmerzen und Brustschmerzen achten", so Breanne. In den nächsten Tagen wird das Glasstück seinen natürlichen Weg nach draußen finden.