Nach Lawinenunglück: Zwei Bergsteiger tot, acht vermisst - darunter Rekord-Kletterer aus Netflix-Doku

Islamabad - Nach einem schweren Lawinenunglück im pakistanischen Karakorum-Gebirge sind mindestens zwei Alpinisten einer zehnköpfigen internationalen Bergsteigermission tot.

Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. © Olivier Matthys/EPA/dpa

Zwei weitere Körper seien gefunden, jedoch bisher nicht für tot erklärt worden, teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Man habe den Kontakt zu dem Team am Broad Peak - ein Berg mit rund 8050 Metern Höhe - am Donnerstag verloren, hieß es.

Eine Helikopter-gestützte Suchaktion laufe derzeit weiter. Eine omanische Alpinistin und ein nepalesischer Bergsteiger sind nach Angaben des ACP tot.

Fünf Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger und eine Alpinistin aus den USA gelten derzeit noch als vermisst.