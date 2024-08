08.08.2024 19:12 10.276 Nach Hotel-Einsturz: Abriss soll beginnen, noch ein Toter in den Trümmern

Teil-Einsturz eines Hotels in Kröv in Rheinland-Pfalz: Am Freitag soll mit dem Abriss des Gebäudes begonnen werden, ein Toter ist noch verschüttet.

Kröv - Mit schwerem Gerät soll am Freitag der Abriss des teilweise eingestürzten Hotels im Mosel-Ort Kröv angegangen werden. Ein Toter liegt dort noch unter den Trümmern - bis seine Leiche geborgen werden kann, dürfte es noch etwas dauern. Laut Polizei soll am Freitagvormittag oder am Mittag mit dem Abriss begonnen werden. © Harald Tittel/dpa Bei dem Toten handelt es sich wahrscheinlich um den Hotelbesitzer. In dem Gebäude war am späten Dienstagabend eine Etage in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen waren ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt unter den Trümmern begraben. Eine tote Frau wurde bereits geborgen. Die Bergung der zweiten Leiche dürfte nicht einfach werden.

Unglück Schlimme Szenen am Nebelhorn: Gleitschirmpilot stürzt in den Tod Ein Gutachter hatte sich am Donnerstag ein Bild von der Lage gemacht. Eine Erkenntnis: Das Gebäude ist immer noch stark einsturzgefährdet. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Asbestbelastung vorliegt. Ein komplettes Stockwerk eines als Hotel genutzten Fachwerkhauses in Kröv brach am Dienstagabend ein. © Florian Blaes/dpa Letzte Überlebende Mittwochabend aus eingestürztem Hotel in Kröv geborgen Am Mittwochabend gelang es den Einsatzkräften, die letzte überlebende Person aus den Trümmern eines Hotels in Kröv zu bergen. © Laszlo Pinter/dpa Daher soll bei den Abrissarbeiten ein Radius von 150 Metern um das Hotel gezogen werden. Laut Polizei soll am Freitagvormittag oder am Mittag mit dem Abriss begonnen werden. Start soll an der Giebelseite des Gebäudes sein, dort bestehe die größte Einsturzgefahr, erklärte eine Polizeisprecherin. Dann werde man sich Stück für Stück voran arbeiten. Bis die Leiche des Mannes geborgen werde, könne es noch ein bis zwei Tage dauern. Am späten Mittwochabend konnte die letzte überlebende Frau aus den Trümmern geborgen werden. Durch den "unermüdlichen Einsatz der Rettungskräfte" sei die Verunglückte gerettet worden, teilte die Polizei mit. Unglück Höhlendrama: Touristen von Flut überrascht - Guide tot Zu den Ursachen des Teil-Einsturzes gibt es bislang keine Erkenntnisse. Bekannt ist aber, dass in dem Haus, dessen Grundsubstanz aus dem 17. Jahrhundert stammt, am Dienstag Bauarbeiten stattfanden. Ob diese Arbeiten jedoch mit einem Einsturz in Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden. Erstmeldung von 6.51 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.12 Uhr.

Titelfoto: Harald Tittel/dpa