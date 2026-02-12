Orkanböen in Urlaubsregion fordern erstes Todesopfer: Auch Mallorca ist betroffen

Paris/Palma/Lissabon - Bei einem heftigen Sturm ist in Frankreich eine Person ums Leben gekommen, zahlreiche Haushalte sind vom Strom abgeschnitten. Nach Angaben von Innenminister Laurent Nuñez (61) starb der Mensch in der Nacht im Südwesten Frankreichs.

Ein Lastwagen geriet durch Sturm "Nils" in der Nähe von Leucate im Südwesten Frankreichs ins Wanken und kippte auf die Seite. © Ed Jones/AFP/dpa

Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Lastwagenfahrer, dessen Fahrzeug von herunterstürzenden Ästen getroffen wurde. Rund 850.000 Haushalte im Süden des Landes waren am frühen Morgen vom Strom abgeschnitten, berichteten französische Medien unter Verweis auf Versorger Enedis.

Wegen des Sturms "Nils" gilt in fünf französischen Départements derzeit die höchste Unwetterwarnstufe Rot. Der Sturm sei von seltener Kraft, teilte der französische Wetterdienst Météo France mit.

In der Nacht seien Sturmböen mit bis zu gut 160 Kilometern die Stunde über das Land gefegt. Teils fielen Züge aus. Auch im Straßenverkehr kam es zu Einschränkungen.

In der spanischen Region Katalonien mit Barcelona hatten die Behörden ebenfalls Alarmstufe Rot wegen extremen Windes ausgelöst und vorsichtshalber die Schulen geschlossen. Es wurden Windgeschwindigkeiten bis zu 167 Kilometern pro Stunde gemessen, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete.

Mindestens sieben Menschen wurden durch umgestürzte Bäume oder den Einsturz einer Mauer verletzt. Schienen-, Straßen- und Flugverkehr waren zeitweise eingeschränkt.