Tödliches Unglück hinter Apotheke: Familienvater liegt tot in Müllpresse

Brunswick (USA) - Andrew Strand (†34) führte als zweifacher Familienvater ein erfülltes Leben in der kleinen Stadt Brunswick im US -Bundesstaat Ohio. Doch eines Tages verschwand Andrew spurlos. Der 34-Jährige wurde hinter einer Apotheke leblos in einer Müllpresse gefunden.

Andrew erhielt von einer Filiale des Apotheken-Konzerns CVS einen Auftrag als Mechaniker. (Archivfoto) © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

So berichtet das US-amerikanische Nachrichtenportal "Cleveland 19", dass Andrews Leichnam am 4. Februar dieses Jahres in einer Müllpresse hinter einer CVS-Filiale in der Nähe seines Arbeitsplatzes gefunden wurde.

Gegen 22 Uhr hatte seine aufgelöste Ehefrau Jaymie bei der Polizei angerufen und ihren Ehemann als vermisst gemeldet. Zusätzlich teilte sie den Beamten mit, dass sie bereits versucht habe, Andrew zu orten. Jedoch zeigte sein Handystandort lediglich an, dass er sich immer noch in einer CVS-Filiale befand, in der er als Mechaniker einen Auftrag hatte. Auf diesen Hinweis hin durchsuchte die Polizei die Apotheke.

Schließlich fanden die Ordnungshüter den zweifachen Vater leblos in einer Müllpresse auf dem Grundstück. Sowohl die Todesursache als auch weitere Umstände rund um den Vorfall sind noch Gegenstand einer gerichtsmedizinischen Untersuchung und bislang nicht weiter bekannt.

CVS bezog auf Nachfrage von "Cleveland 19" Stellung und versicherte, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um den Fall schnell aufzuklären.