Kleinflugzeug rast auf stark befahrene Straße zu und kollidiert mit mehreren Autos
Georgia (Florida/USA) - Es könnten Szenen wie aus einem James-Bond-Film sein: Am Montag kam es im Bundesstaat Georgia (USA) zu einem spektakulären Flugzeugabsturz - mitten auf eine stark befahrene Straße.
Wie The Mirror berichtete, leitete der zuständige Pilot des Kleinflugzeuges gemeinsam mit einem weiteren Passagier gegen 12.10 Uhr (Ortszeit) eine Notlandung ein.
Wohl oder übel musste der Kapitän des Fliegers die Kreuzung der Browns Bridge Road anpeilen und kollidierte infolgedessen mit einigen dort fahrenden Autos.
Auf Facebook teilten die zuständigen Behörden des Gainesville Police Departments einige Fotos des Unglücks.
Gegenüber dem Nachrichtenportal gab der leitende Polizeiermittler Kevin Holbrook bekannt, dass der Flugzeugabsturz durch einen mechanischen Fehler herbeigerufen worden sei. Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Triebwerk des Fliegers zu einem Leistungsverlust.
"Unser Motor fiel beim Start aus Gainesville aus, und als wir das merkten, versuchten wir zurückzugleiten, machten alles nach Vorschrift, aber uns wurde klar, dass wir es bei der Entfernung nicht mehr zurückschaffen würden, also fuhren wir die Straße entlang", erklärte der Pilot Thomas Rogers.
Glück im Unglück: Niemand kam bei dem Flugzeugabsturz ums Leben
Weit und breit war für Rogers und seine Begleitung keine Landebahn in Sicht. Notgedrungen visierte der erfahrene Pilot die befahrene Browns Bridge Road an. Kurz nach der holprigen Landung kollidierte das kleine Flugobjekt mit drei Fahrzeugen.
Wie The Mirror berichtete, riss der Treibstofftank des Fliegers bei dem harten Aufprall ab und wurde gegen das Heck eines beteiligten Autos geschleudert.
Doch die zwei Insassen des Fliegers hatten Glück im Unglück. "Die Tatsache, dass dieses Flugzeug abstürzte, keinen Strommast oder keine Stromleitung traf und nur drei Fahrzeuge beschädigte, ist absolut bemerkenswert", erklärte Holbrook.
Auch die vorbeilaufenden Fußgänger konnten ihren Augen nicht trauen. "Ich sagte nur zu meinem Mann: 'Das ist ein Flugzeug! Das ist ein Flugzeug!' Wir haben uns wirklich erschrocken", berichtete die Zeugin Deanna Campbell.
Titelfoto: Fotomontage/Facebook/Screenshot/Gainesville Police Department