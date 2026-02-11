 670

Kleinflugzeug rast auf stark befahrene Straße zu und kollidiert mit mehreren Autos

Am Montag kam es im Bundesstaat Georgia (USA) zu einem spektakulären Flugzeugabsturz.

Von Jennifer Schneider

Georgia (Florida/USA) - Es könnten Szenen wie aus einem James-Bond-Film sein: Am Montag kam es im Bundesstaat Georgia (USA) zu einem spektakulären Flugzeugabsturz - mitten auf eine stark befahrene Straße.

Der zuständige Kapitän des Flugzeuges Thomas Rogers sah sich gezwungen, auf einer Straße zu landen.
Der zuständige Kapitän des Flugzeuges Thomas Rogers sah sich gezwungen, auf einer Straße zu landen.  © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Gainesville Police Department

Wie The Mirror berichtete, leitete der zuständige Pilot des Kleinflugzeuges gemeinsam mit einem weiteren Passagier gegen 12.10 Uhr (Ortszeit) eine Notlandung ein.

Wohl oder übel musste der Kapitän des Fliegers die Kreuzung der Browns Bridge Road anpeilen und kollidierte infolgedessen mit einigen dort fahrenden Autos.

Auf Facebook teilten die zuständigen Behörden des Gainesville Police Departments einige Fotos des Unglücks.

Tödliches Unglück hinter Apotheke: Familienvater liegt tot in Müllpresse
Unglück Tödliches Unglück hinter Apotheke: Familienvater liegt tot in Müllpresse

Gegenüber dem Nachrichtenportal gab der leitende Polizeiermittler Kevin Holbrook bekannt, dass der Flugzeugabsturz durch einen mechanischen Fehler herbeigerufen worden sei. Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Triebwerk des Fliegers zu einem Leistungsverlust.

"Unser Motor fiel beim Start aus Gainesville aus, und als wir das merkten, versuchten wir zurückzugleiten, machten alles nach Vorschrift, aber uns wurde klar, dass wir es bei der Entfernung nicht mehr zurückschaffen würden, also fuhren wir die Straße entlang", erklärte der Pilot Thomas Rogers.

Bei dem Unglück kam es nur zu materiellen Schäden - die Höhe des Sachschadens ist bislang noch ungeklärt.
Bei dem Unglück kam es nur zu materiellen Schäden - die Höhe des Sachschadens ist bislang noch ungeklärt.  © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Gainesville Police Department

Glück im Unglück: Niemand kam bei dem Flugzeugabsturz ums Leben

Die Fußgänger der Browns Bridge Road staunten nicht schlecht, als plötzlich ein Flugzeug vom Himmel fiel.
Die Fußgänger der Browns Bridge Road staunten nicht schlecht, als plötzlich ein Flugzeug vom Himmel fiel.  © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Gainesville Police Department

Weit und breit war für Rogers und seine Begleitung keine Landebahn in Sicht. Notgedrungen visierte der erfahrene Pilot die befahrene Browns Bridge Road an. Kurz nach der holprigen Landung kollidierte das kleine Flugobjekt mit drei Fahrzeugen.

Wie The Mirror berichtete, riss der Treibstofftank des Fliegers bei dem harten Aufprall ab und wurde gegen das Heck eines beteiligten Autos geschleudert.

Doch die zwei Insassen des Fliegers hatten Glück im Unglück. "Die Tatsache, dass dieses Flugzeug abstürzte, keinen Strommast oder keine Stromleitung traf und nur drei Fahrzeuge beschädigte, ist absolut bemerkenswert", erklärte Holbrook.

Jugendlicher in Banden-Krieg mit Machete getötet: Mutter macht Behörden verantwortlich
Unglück Jugendlicher in Banden-Krieg mit Machete getötet: Mutter macht Behörden verantwortlich

Auch die vorbeilaufenden Fußgänger konnten ihren Augen nicht trauen. "Ich sagte nur zu meinem Mann: 'Das ist ein Flugzeug! Das ist ein Flugzeug!' Wir haben uns wirklich erschrocken", berichtete die Zeugin Deanna Campbell.

Titelfoto: Fotomontage/Facebook/Screenshot/Gainesville Police Department

Mehr zum Thema Unglück: