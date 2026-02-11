Kleinflugzeug rast auf stark befahrene Straße zu und kollidiert mit mehreren Autos

Georgia (Florida/USA) - Es könnten Szenen wie aus einem James-Bond-Film sein: Am Montag kam es im Bundesstaat Georgia ( USA ) zu einem spektakulären Flugzeugabsturz - mitten auf eine stark befahrene Straße.

Der zuständige Kapitän des Flugzeuges Thomas Rogers sah sich gezwungen, auf einer Straße zu landen. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Gainesville Police Department

Wie The Mirror berichtete, leitete der zuständige Pilot des Kleinflugzeuges gemeinsam mit einem weiteren Passagier gegen 12.10 Uhr (Ortszeit) eine Notlandung ein.

Wohl oder übel musste der Kapitän des Fliegers die Kreuzung der Browns Bridge Road anpeilen und kollidierte infolgedessen mit einigen dort fahrenden Autos.

Auf Facebook teilten die zuständigen Behörden des Gainesville Police Departments einige Fotos des Unglücks.

Gegenüber dem Nachrichtenportal gab der leitende Polizeiermittler Kevin Holbrook bekannt, dass der Flugzeugabsturz durch einen mechanischen Fehler herbeigerufen worden sei. Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Triebwerk des Fliegers zu einem Leistungsverlust.

"Unser Motor fiel beim Start aus Gainesville aus, und als wir das merkten, versuchten wir zurückzugleiten, machten alles nach Vorschrift, aber uns wurde klar, dass wir es bei der Entfernung nicht mehr zurückschaffen würden, also fuhren wir die Straße entlang", erklärte der Pilot Thomas Rogers.