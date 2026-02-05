Qualvoller Tod: Elefantenbulle attackiert Touristen (†65)

Khao Yai (Thailand) - Es sind dramatische Meldungen aus einem thailändischen Nationalpark. Ein wilder Elefantenbulle aus Khao-Yai (Thailand) hat am Montag einen Touristen getötet - und es ist nicht sein erstes Todesopfer .

Nichts ahnend gingen Jirathachai Jiraphatboonyathorn (†65) und seine Frau sportlichen Aktivitäten nach, als sie von dem Elefantenbullen Phlai Oiwan attackiert wurden. (Symbolfoto) © Carola Frentzen/dpa

Der verstorbene Besucher des Parks, Jirathachai Jiraphatboonyathorn (†65), hielt sich gemeinsam mit seiner Frau in der Nähe des Camps auf, berichtete Daily Mirror. Das Paar befand sich demnach in der Nähe des Bezirks Muang (Provinz Lop Buri).

Laut Agence France-Presse trainierten der 65-Jährige und seine Partnerin gegen 5.30 Uhr (Ortszeit) neben ihrem Zeltplatz, als das Tier, bekannt unter dem Namen Phlai Oiwan, aus dem Dickicht hervorstampfte und angriff.

Als der Bulle die Menschen sah, stürmte er auf den Mann zu, griff ihn mit seinem gewaltigen Rüssel und schleuderte ihn zu Boden. Als das noch nicht genug war, trat der Elefant mehrfach auf den Verstorbenen ein, erklärte Bangkok Post.

Sofort eilten einige Rettungskräfte und ein Arzt zu dem Schwerverletzten. Die Mediziner stellten bei Jirathachai multiple Knochenbrüche sowie schwere innere Verletzungen fest. Der 65-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.