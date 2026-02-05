Sturmtief "Leonardo" hinterlässt Toten und Milliardenschaden

Lissabon (Portugal) – Bei dem Sturmtief "Leonardo" ist in Portugal ein Mensch ums Leben gekommen.

Nach den schweren Stürmen in Portugal und Spanien warnen Behörden vor weiteren Unwettern in den kommenden Tagen. © Nono Rico / Europa Press/EUROPA PRESS/dpa

Der 70-Jährige sei tot in seinem Auto gefunden worden, das in einem Fluss in der Gemeinde Serpa unter Wasser gelegen habe, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf die Behörden. Damit stieg die Zahl der Toten infolge von Stürmen seit der vergangenen Woche auf elf.



Wirtschaftsminister Manuel Castro Almeida schätzte den Schaden vor allem durch den besonders schweren Sturm "Kristin" vom Mittwoch vergangener Woche auf mehr als vier Milliarden Euro, wie der staatliche TV-Sender RTP berichtete.

Beim Durchzug des Atlantiktiefs mit Windgeschwindigkeiten von teils mehr als 200 Kilometern pro Stunde waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Weitere fünf Tote hatte es in den Tagen danach bei Aufräumarbeiten gegeben.

Das Atlantiktief "Leonardo" sorgte seit Mittwoch auch in Spanien mit Starkregen und stürmischen Winden vor allem im Süden für chaotische Verhältnisse.