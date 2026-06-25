Radfahrer tot neben Feldweg gefunden: Was ist mit ihm passiert?
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Von Jennifer Kramer
Schwaigern - Ein Radfahrer ist bei Schwaigern (Landkreis Heilbronn) nach einem Sturz gestorben.
Der Mann sei auf den Kopf gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist allerdings noch unklar. Das ermittelt nun die Polizei.
Fußgänger hatten den 58-Jährigen am Mittwochabend neben einem Feldweg liegend entdeckt.
Da sei der Radfahrer schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Dafür, dass der Radfahrer in einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verwickelt war, gebe es aber keine Hinweise, so die Polizei.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa