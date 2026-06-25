Radfahrer tot neben Feldweg gefunden: Was ist mit ihm passiert?

Schwaigern - Ein Radfahrer ist bei Schwaigern (Landkreis Heilbronn) nach einem Sturz gestorben.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Mann sei auf den Kopf gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist allerdings noch unklar. Das ermittelt nun die Polizei.

Fußgänger hatten den 58-Jährigen am Mittwochabend neben einem Feldweg liegend entdeckt.

Da sei der Radfahrer schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.