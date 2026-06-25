Tragödie auf Rock-Festival: Tochter findet Vater tot in Zelt

Castle Donington (England) - Für eine kleine Familie aus England wurde ein Vater-Tochter-Trip zu einem Festival zum absoluten Albtraum. Eines Morgens wachte Paul John Whitley (†50) nicht mehr auf - und das, obwohl er nur wenige Stunden zuvor quicklebendig gefeiert hat.

Für Paul John Whitley (†50) sollte es das erste richtige Festival werden, das er besucht. Er und Caitlyn (19) waren bereits Wochen zuvor voller Vorfreude, Bands wie Limp Bizkit und Hollywood Undead live zu sehen. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/caitlynwhitley, Screenshot: facebook.com/paul.b.whitley

Noch als seine Tochter Caitlyn (19) ein kleines Baby war, zeigte Paul ihr seine große Leidenschaft - Rock und Metal. Wo andere Eltern "La-Le-Lu" oder "Schlaf, Kindlein, schlaf" anstimmten, sang Paul seinem kleinen Engel die größten Hits von Slipknot und Co. vor, erzählt die 19-Jährige in einem Interview mit "Manchester Evening News".

Kein Wunder also, dass Caitlyn selbst auch großer Metal-Fan ist und in diesem Jahr auf ein Metal-Festival gehen wollte.

Gemeinsam mit ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrem Stiefvater kaufte sich Caitlyn Tickets für das Download-Festival, das jährlich auf dem Donington Park Circuit, einer Autorennstrecke zwischen Derby und Leicester, stattfindet.

Am 11. Juni, dem ersten richtigen Festivaltag, rief Caitlyn ein lautes "Guten Morgen" in Richtung des Zelts ihres Vaters. Sie erhielt keine Antwort, deswegen ging sie zunächst davon aus, dass ihr Vater noch tief und fest schläft. Doch als selbst nach anderthalb Stunden keine Geräusche aus Pauls Zelt kamen, wurde die 19-Jährige misstrauisch.

Also ging sie zum Zelt und öffnete die Front, doch dort sah sie ihren Vater nicht wie erwartet im Schlafsack liegen: "Er kniete vorne im Zelt, als wollte er herauskriechen. Ich habe versucht, ihn aufzuwecken, aber er war kalt und bewegte sich nicht", erzählte sie in einem Interview mit der Zeitung.

Sofort eilten Sanitäter zum Zelt des 50-Jährigen, doch auch sie konnten nichts mehr für den Familienvater tun.