Drama im Urlauberparadies - Zwölfjähriger von Hai attackiert

Bahamas - Ein schrecklicher Zwischenfall hat den Traumurlaub einer US -Familie auf den Bahamas abrupt beendet. Ein zwölfjähriger Junge wurde beim Schwimmen plötzlich von einem Hai angegriffen. Er liegt nun im Krankenhaus.

Die Bahamas mit ihren über 700 Inseln und Cays ist ein Paradies für Urlauber. © picture alliance/dpa/Carnival Cruises | Carnival Cruises

Es sollte ein unvergesslicher Ausflug zu den wunderschönen Exuma Cays (Inselkette der Bahamas) werden.

Wie die Royal Bahamas Police Force auf Facebook berichtet, sprang der zwölfjährige Amerikaner am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ins Meer vor Staniel Cay. Er wollte gemeinsam mit seinem Bruder das Korallenriff erkunden.

Die Gewässer vor Staniel Cay sind berühmt für ihre Tierwelt - neben Rochen und Meeresschildkröten gehören Haie dort fest zur Umgebung. Für den zwölfjährigen Amerikaner wurde diese eigentlich faszinierende Natur zum lebensgefährlichen Verhängnis.

Denn die Idylle hielt nicht lange: Völlig unvermittelt wurde der Junge von einem Hai attackiert und gebissen. Welche Hai-Art genau zubiss und wie schwer die Verletzungen im Detail sind, behielt die örtliche Polizei zunächst für sich.