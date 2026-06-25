Kleiner Junge übertreibt beim Spielen: Plötzlich kann ihm nur noch die Feuerwehr helfen
Großbritannien - Ein völlig verrückter Zwischenfall im Kindergarten hat einer berufstätigen Mutter den Schock ihres Lebens verpasst. Ihr kleiner Sohn Wolf hatte sich beim Spielen so unglücklich in die Bredouille gebracht, dass die Erzieher schweren Herzens die Feuerwehr rufen mussten.
Es ist der Moment, vor dem sich jede Mutter fürchtet: Das Handy klingelt, die Nummer des Kindergartens leuchtet auf und die Stimme am anderen Ende versucht, einen zu beruhigen.
Wie das Magazin "Newsweek" berichtet, erging es Sofi Tovey genauso, als sie vom Personal der Einrichtung ihres Sohnes kontaktiert wurde mit den Worten: "Bitte keine Panik!"
Doch als die Erzieher erklärten, was tatsächlich vorgefallen war, wich der erste Schock puren Erleichterung und einem heftigen Lachanfall.
Der kleine Wolf hatte in der Spielecke leidenschaftlich "Roboter" gespielt. Dabei war der Junge allerdings etwas zu übermütig geworden und hatte sich einen quadratischen Holzrahmen so unglücklich über den Kopf gerammt, dass das Spielzeug bombenfest saß.
Die Feuerwehr muss anrücken
In ihrer Not versuchten die Erzieher absolut alles, um den Jungen aus seiner hölzernen Falle zu befreien. Als alle Versuche scheiterten und der Block sich keinen Millimeter bewegte, wählten sie schließlich den Notruf.
Mutter Sofi kam zeitgleich mit dem Löschzug an der Kita an. Was folgte, war eine Rettungsaktion der kuriosen Art: Die Feuerwehrleute mussten vorsichtig werkeln, um den Holzrahmen vom Kopf herunterzuschneiden. Die Mutter teilte das Video auf TikTok wo es sofort viral ging.
Der kleine Wolf überstand das Abenteuer komplett unbeschadet und war am Ende der stolzeste Junge der Kita - denn er durfte wegen seiner Aktion sogar noch das riesige Feuerwehrauto von innen inspizieren.
Seine Mutter sorgt sich derweil mit einem Augenzwinkern schon vor dem nächsten Vorfall: Sie hofft inständig, dass ihr Sohn jetzt nicht öfter in Bausteine kriecht, nur um seine neuen Kumpels von der Feuerwehr wiederzusehen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok muckywolf