25.06.2026 13:04 Kleiner Junge übertreibt beim Spielen: Plötzlich kann ihm nur noch die Feuerwehr helfen

Mit den Worten "Bitte keine Panik" wird die Mutter angerufen. Als sie herausfindet, was ihr Kind getan hat, eilen sie und die Feuerwehr sofort zur Kita.

Von Benjamin Schön

Großbritannien - Ein völlig verrückter Zwischenfall im Kindergarten hat einer berufstätigen Mutter den Schock ihres Lebens verpasst. Ihr kleiner Sohn Wolf hatte sich beim Spielen so unglücklich in die Bredouille gebracht, dass die Erzieher schweren Herzens die Feuerwehr rufen mussten.

Sofi beschriebt den Zwischenfall ironisch als einen ganz normalen Tag im Leben einer Mutter mit einem kleinen Kind. © Bildmontage: TikTok muckywolf Es ist der Moment, vor dem sich jede Mutter fürchtet: Das Handy klingelt, die Nummer des Kindergartens leuchtet auf und die Stimme am anderen Ende versucht, einen zu beruhigen. Wie das Magazin "Newsweek" berichtet, erging es Sofi Tovey genauso, als sie vom Personal der Einrichtung ihres Sohnes kontaktiert wurde mit den Worten: "Bitte keine Panik!" Doch als die Erzieher erklärten, was tatsächlich vorgefallen war, wich der erste Schock puren Erleichterung und einem heftigen Lachanfall. Unglück Drama im Urlauberparadies - Zwölfjähriger von Hai attackiert Der kleine Wolf hatte in der Spielecke leidenschaftlich "Roboter" gespielt. Dabei war der Junge allerdings etwas zu übermütig geworden und hatte sich einen quadratischen Holzrahmen so unglücklich über den Kopf gerammt, dass das Spielzeug bombenfest saß.

Die Feuerwehr muss anrücken