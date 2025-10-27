Rennauto rast in Zuschauer: Zwei Kinderleben bei Rallye-Drama ausgelöscht

La Réunion - Im Zuge einer Rallye ist ein Rennfahrer in eine Zuschauermenge gerast. Zwei Geschiwster verloren ihr Leben.

Während einer Autorallye auf der französischen Insel "La Réunion" verloren zwei Kinder ihr Leben. (Symbolbild) © Skoda Auto Deutschland GmbH/Skoda Auto Deutschland GmbH/obs

Der schreckliche Unfall spielte sich am Sonntag auf der französischen Pazifikinsel "La Réunion" ab, als im Zuge der 18. Etappe des Motorsportevents "Rallye Saint-Joseph" ein Rennauto von der Strecke abkam.

Das PS-Monster rammte dabei mehrere Personen, die sich in einem für die Öffentlichkeit eigentlich abgesperrten Bereich aufgehalten hatten, wie die Präfektur der französischen Überseeinsel mitteilte.

Ein kleines Mädchen (†9) starb noch am Unfallort, ein Junge (12) sowie ein Mann (35) kamen schwerverletzt ins Krankenhaus.

Dort erlag der 12-Jährige kurz darauf seinen schweren Verletzungen, wie das Magazin "franceinfo" berichtete. Dem Bericht zufolge handelte es sich um den großen Bruder des verstorbenen Mädchens. Auch der 35-Jährige soll der Familie angehören, die auf tragische Weise gleich zwei Kinder verloren hat.

Bildaufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie das Fahrzeug mit zerstörter Front hinter einer Polizeiabsperrung steht.