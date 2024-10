Chatbot-Liebe endet tödlich: Teenager (†14) stirbt - Mutter verklagt KI-Firma

Wie Spiegel Netzwerk berichtet, beging Sewell Setzer (†14) im Februar Suizid, nachdem er über Monate hinweg mit einem von "Game of Thrones" inspirierten Chatbot in einer App gechattet hatte.

Der 14-Jährige tauschte romanische und sexuelle Gedanken mit dem Chatbot aus. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Laut Bild hatte der Teenager vor seinem Tod in sein Tagebuch geschrieben, dass er es liebt, Zeit in seinem Zimmer zu verbringen, da er dort in eine andere Realität entfliehen kann. Dort fühle er sich näher verbunden mit "Dany" (dem Chatbot), was ihn sehr glücklich machte.



Daenerys "Dany" Targaryen ist ein weiblicher Charakter der Fantasy-Serie "Game of Thrones". Der Junge tauschte über die KI mit diesem romantische und sexuelle Gedanken aus.

Zunehmend ließ der 14-Jährige seine Hobbys schleifen, und auch seine schulischen Leistungen verschlechterten sich.

Ein Therapeut stellte Angstzustände und eine depressive Störung bei ihm fest, ohne von den Chats zu wissen.