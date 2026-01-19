Schnellzüge entgleisen bei Tempo 300: Mindestens 39 Tote, mehrere Schwerverletzte

Adamuz (Spanien) - Bei einem schweren Zugunglück in Andalusien im Süden Spaniens sind am Sonntagabend mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern ist den amtlichen Angaben zufolge einer der Lokführer.

Bei dem tragischen Unfall in Südspanien sind mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. © Francisco J. Olmo/EUROPA PRESS/dpa

Weitere 15 Passagiere seien schwer verletzt worden, sagte Regionalpräsident Juanma Moreno (55) am Montag. Er schloss nicht aus, dass in den "Trümmerhaufen aus Metall" weitere Leichen liegen könnten.

Am frühen Morgen lagen nach amtlichen Angaben insgesamt mehr als 70 Verletzte in sechs Krankenhäusern. Einige seien noch in der Nacht einer Notoperation unterzogen worden.

Die Tragödie hatte sich am Sonntag gegen 19.40 Uhr ereignet. Ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Gesellschaft Trenitalia entgleiste nahe der Gemeinde Adamuz in der Provinz Córdoba - mutmaßlich mit Tempo 300 und geriet dann laut Bahngesellschaft Renfe in das benachbarte Gleis.

Ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Gesellschaft Renfe sei daraufhin ebenfalls entgleist.



"Der Aufprall war so heftig, dass die beiden vorderen Wagen des Renfe-Zuges infolgedessen aus den Gleisen geschleudert wurden", meinte Verkehrsminister Óscar Puente. Diese Waggons stürzten eine vier Meter hohe Böschung hinunter und wurden weitgehend zerstört.