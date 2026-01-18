Schock im Fitnessstudio: Bodybuilder mit Herzproblem wird nach Workout ohnmächtig

Kalifornien (USA) - Der US -amerikanische Bodybuilder Kali Muscle (50, bürgerlich: Chuck Kirkendall ) ist am Samstag während seines Trainings in einem Fitnessstudio zusammengebrochen und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Letzte Aufnahmen von Kali Muscle (50) zeigen ihn posierend vor der Kamera. © Fotomontage/Instagram/kalimuscle

Während seines Workouts soll der bekannte Fitness-Influencer plötzlich das Bewusstsein verloren haben, berichtete Kalis engeres Umfeld gegenüber TMZ.

Mitarbeiter des Studios alarmierten umgehend den Rettungsdienst, der den 50-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik brachte. Zu den genauen Umständen des Vorfalls gibt es bislang keine weiteren Erkenntnisse.

Auf Anfrage des Newsportals erklärte seine frühere Ehefrau Dvyne Kirkendall, dass sie aktuell weder etwas von der Ursache noch von seinem derzeitigen Gesundheitszustand wisse.

Bekannt ist jedoch, dass der Bodybuilder in der Vergangenheit bereits mit ernsthaften Herzproblemen zu kämpfen hatte.

Laut TMZ habe der 50-Jährige vor einiger Zeit einen Herzinfarkt erlitten, infolgedessen ihm ein Stent eingesetzt wurde, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern.