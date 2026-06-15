Schockierendes Video: "Spider-Man" stürzt vor laufender Kamera in den Tod

Jemen - Das riskante Spiel mit dem Leben endete in einer Katastrophe ! Der als "Spider-Man des Jemen" bekannte Extremkletterer Al-Qaqa Ibn Antar ist bei einem ungesicherten Stunt in die Tiefe gestürzt. Ein schockierendes Video zeigt den letzten, fatalen Moment des 30-Jährigen.

Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt er sich in einem durch KI erstellten Spider-Man-Outfit. © Screenshot Instagram alqaqa_ibn_antar_

Er suchte den ultimativen Adrenalinkick, um seine Social-Media-Kanäle mit spektakulären Videos zu füttern – jetzt bezahlte er seine extreme Risikobereitschaft mit dem Leben.

Al-Qaqa Ibn Antar war in seinem Heimatland ein gefeierter Star, berühmt für seine viralen Clips, in denen er sich ohne jede Sicherung an steilen Felswänden festkrallte.

Am vergangenen Freitag zog es den Daredevil zum Hardah-Dam-Vulkankrater im Süden des Jemen. Das unbarmherzige Wahrzeichen ist berüchtigt für seine senkrechten, nackten Felswände, an deren Fuß sich ein heißer Schwefelsee befindet.

Genau diese lebensgefährliche Kulisse wurde dem 30-Jährigen schließlich zum Verhängnis.