Schockierendes Video: "Spider-Man" stürzt vor laufender Kamera in den Tod
Jemen - Das riskante Spiel mit dem Leben endete in einer Katastrophe! Der als "Spider-Man des Jemen" bekannte Extremkletterer Al-Qaqa Ibn Antar ist bei einem ungesicherten Stunt in die Tiefe gestürzt. Ein schockierendes Video zeigt den letzten, fatalen Moment des 30-Jährigen.
Er suchte den ultimativen Adrenalinkick, um seine Social-Media-Kanäle mit spektakulären Videos zu füttern – jetzt bezahlte er seine extreme Risikobereitschaft mit dem Leben.
Al-Qaqa Ibn Antar war in seinem Heimatland ein gefeierter Star, berühmt für seine viralen Clips, in denen er sich ohne jede Sicherung an steilen Felswänden festkrallte.
Am vergangenen Freitag zog es den Daredevil zum Hardah-Dam-Vulkankrater im Süden des Jemen. Das unbarmherzige Wahrzeichen ist berüchtigt für seine senkrechten, nackten Felswände, an deren Fuß sich ein heißer Schwefelsee befindet.
Genau diese lebensgefährliche Kulisse wurde dem 30-Jährigen schließlich zum Verhängnis.
Plötzlich verließ ihn die Kraft
Ein neues Horror-Video hält das grausame Unglück fest. Antar klettert darauf völlig ungesichert an der nackten Steinwand empor, auf der zuvor schon andere Kletterer ihre Namen in arabischer Schrift hinterlassen haben. Um für das Video besonders mutig zu wirken, lässt er schließlich mit einer Hand los, hängt frei in der Luft und winkt mit den Beinen.
In einem schrecklichen Sekundenbruchteil verlässt ihn plötzlich die Kraft, er verliert den Halt an der rechten Hand und stürzt vor den Augen der Zuschauer unfassbare 120 Meter tief in den Krater, wo er sofort im tiefen Wasser versinkt.
Für den jungen Jemeniten gab es keine Rettung mehr, der Aufprall aus dieser enormen Höhe war sofort tödlich. Die anschließende Bergung des Leichnams gestaltete sich extrem schwierig und gefährlich für die Rettungskräfte.
Spezialtaucher mussten in das trübe Schwefelwasser hinabsteigen und konnten den leblosen Körper des Kletterers erst in einer Tiefe von 30 Metern lokalisieren. Das Ganze dauerte rund vier Stunden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram