Todes-Sturz, weil Crew das Seil vergisst: Jetzt kommen schockierende Details ans Licht

Brasilien - Es sind Details, die fassungslos machen! Nach dem Horror-Sturz der 21-jährigen Maria Eduarda Rodrigues de Freitas in Brasilien, die wegen eines vergessenen Sicherheitsseils 40 Meter tief in den Tod stürzte, wurden jetzt drei Crew-Mitglieder wegen Totschlags angeklagt. Wie die Ermittler nun enthüllten, war das Bungee-Springen auf der Brücke strengstens verboten.

Normalerweise ist man bei solchen Sprüngen gut gesichert. (Symbolbild) © ANDREJ IVANOV / AFP

Die Bilder der Tragödie schockierten weltweit: Unbeschwert filmte sich die junge Brasilianerin Maria vor ihrem großen Adrenalinkick, strahlte in die Kamera und postete stolz Fotos der Crew-Mitglieder.

Videos zeigen wie Mitarbeiter sie in die spektakuläre "Superman-Pose" brachten. Dann warfen sie die Brasilianerin über die Kante der Eisenbahnbrücke.

Was niemand ahnte: Ihr Klettergurt hing völlig frei. In absolut unfassbarem Leichtsinn hatte das Team vergessen, das elastische Bungee-Seil überhaupt an ihr zu fixieren.

Maria stürzte ungebremst in die Tiefe und schlug auf dem harten Boden auf. Für sie kam jede Hilfe zu spät.