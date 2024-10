Hamster beißt zweifache Mutter tot

Nach allem was bekannt ist, wurde die gebürtige Kolumbianerin am Abend von ihrem Haustier - einem Goldhamster - gebissen. Ob die Nagetier-Attacke unmittelbar zum Tod führte, soll nun eine Autopsie klären.

Die 38-Jährige brach am Freitagabend unmittelbar vor einem Ärztezentrum in Villareal (Spanien) zusammen, berichtet die lokale Zeitung Mediterráneo . Herbeigeeilte Sanitäter versuchten noch zu helfen, konnten aber nichts mehr für sie tun. Die Frau starb.

Nach dem Biss des Nagers eilte die Frau in Begleitung ihrer Kinder in die Notaufnahme. Doch dort sollte sie nie ankommen.

Obwohl Hamster als entspannte Haustiere gelten, können die putzigen Nagetiere durchaus beißen. So wie im März 2023, als in Großbritannien ein Hamster namens Blue seine neunjährige Halterin in den Finger biss. Das kleine Mädchen reagierte allergisch auf den Biss, litt an Hautausschlag und Schwellungen, schwebte zwischenzeitlich gar in Lebensgefahr.

Ärzte warnen: Jeder Tierbiss kann gefährlich sein. Es drohen Infektionen, Krankheiten und allergische Reaktionen. Wer gebissen wird, sollte die Wunde unbedingt gut auswaschen und einen Arzt aufsuchen.