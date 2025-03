Suff-Fahrer baut Horror-Crash: 37 Menschen sterben bei Busunglück

Uyuni (Bolivien) - Bei einem verheerenden Busunglück in Bolivien sind mindestens 37 Menschen gestorben. Auch ein deutsches Kind ist unter den Toten.

37 Menschen starben. © AFP PHOTO / BOLIVIAN POLICE / HANDOUT

Auf einer bolivianischen Autobahn im Zentrum des Landes sind am Samstag zwei Busse frontal zusammengestoßen.

37 Menschen starben, 39 wurden beim Unglück nahe der Stadt Uyuni zum Teil schwer verletzt, berichtet die Zeitung "El Alteno".

Unter den Opfern sind viele Menschen, die auf dem Weg zum Karneval in Uyuni waren, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Auch die dreijährige Valerie Sophie aus Deutschland ist laut Behörden unter den Toten. Ihre 33-jährige Mutter überlebte schwer verletzt.

Nach allem, was bekannt ist, wollte Busfahrer Ramiro S. (50) noch einem anderen Fahrzeug ausweichen, doch er geriet mit in den Gegenverkehr. Der 61-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Busses hatte keine Chance. Es kam zum Crash. Der Bus wurde von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und blieb im Sand am Straßenrand liegen.

Zeugen schildern, wie der Bus regelrecht über den schmalen Highway raste und plötzlich die Spur wechselte. Rettungskräfte berichten von einem "deutlichen Alkoholgeruch" an der Unglücksstelle. Ein Alkoholtest beim schwer verletzten Busfahrer bestätigte schließlich die Vermutung.