Schulbus rast in Menschenmenge: Mindestens elf Tote, darunter fünf Schüler

Shandong (China) - In China ist ein Schulbus in eine Menschenmenge vor einer Schule gerast und hat mindestens elf Menschen getötet.

Das Schuljahr hatte gerade erst begonnen und wurde direkt von einem Unglück überschattet. (Symbolbild) © 123RF/donland

Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, sind unter den Todesopfern in der Millionenstadt Tai'an in der ostchinesischen Provinz Shandong sechs Eltern und fünf Schüler. Ein weiterer Mensch befinde sich in Lebensgefahr.

Laut CCTV sei der Busfahrer von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, die Unfallursache werde "noch untersucht".

Viele staatliche Schulen in China haben in der ersten Septemberwoche für das neue Schuljahr wieder geöffnet.

Tödliche Verkehrsunfälle sind in China aufgrund geringer Sicherheitsstandards und weit verbreiteter Missachtung der Verkehrsregeln häufig vor.