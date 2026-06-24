Schwächeanfall beim Baden? Seniorin ertrinkt in See

Ketsch - Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem Badeunfall in einem See bei Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) in Baden-Württemberg gestorben.

Sämtliche Reanimationsmaßnahmen für die 85-jährige Frau seien erfolglos geblieben. © René Priebe / PR Video

Die Seniorin sei im Hohwiesensee schwimmen gegangen und mutmaßlich wegen eines Schwächeanfalls in Not geraten, teilte die Polizei mit.

Sie habe sich nicht mehr selbstständig über Wasser halten können.

Eine andere Schwimmerin brachte die 85-Jährige noch an Land.