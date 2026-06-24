Ärzte drängen auf Blitz-Geburt: Als die Mutter die Diagnose hört, bricht ihre Welt zusammen
USA - Es sollte der schönste Moment ihres Lebens werden, doch er endete in einem absoluten Albtraum. Weil die Ärzte bei einer Routine-Untersuchung plötzlich Alarm schlugen, musste die schwangere Tanesia Wafford ihre Tochter sofort per Notentbindung auf die Welt bringen. Kurz nach der Geburt folgte für die junge Mutter der Schock, der ihr ganzes Leben für immer auf den Kopf stellen sollte.
Schon die Schwangerschaft der 26-jährigen US-Amerikanerin verlief alles andere als harmonisch. Doch in der 36. Woche spitzte sich die Lage dramatisch zu: Die Mediziner bemerkten, dass sich das Baby im Bauch kaum noch bewegte und nicht richtig wuchs.
Tanesia musste sofort ins Krankenhaus, das Kind per Blitz-Geburt geholt werden! Am 20. März 2025 erblickte die kleine Zaria mit gerade einmal 2200 Gramm das Licht der Welt.
Doch an Aufatmen war nur kurz zu denken, denn mit der Geburt fing das Drama erst richtig an. Das Neugeborene schaffte es kaum, zum Füttern wach zu werden, schluckte schlecht, hatte kaum Muskelspannung und schrie nur ganz schwach.
Dann kam die schockierende Diagnose
Satte 47 Tage musste das kleine Mädchen auf der Intensivstation kämpfen, während zu Hause die beiden älteren Brüder versorgt werden mussten.
"Ich musste meine Tochter auf der Station zurücklassen und zu meinen Söhnen nach Hause fahren, als ob alles okay wäre", erinnert sich die Mutter im Gespräch mit dem US-Magazin "Newsweek".
Dann überbrachte ein Arzt das Ergebnis der Gentests: Die kleine Zaria leidet am Prader-Willi-Syndrom. Eine seltene, unheilbare Gen-Besonderheit, die die gesamte Entwicklung, das Verhalten und den Stoffwechsel des Kindes massiv beeinträchtigt.
"Ich starrte sie nur an", beschreibt Tanesia den Moment. "Ich rief meine Mutter an und weinte: Warum ich? Warum sie?"
Heute ist Zaria 15 Monate alt und das Leben, wie es Tanesia auf TikTok zeigt, ist ein täglicher Kampf. Trotz schwerer Entwicklungsverzögerungen macht die kleine Kämpferin enorme Fortschritte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot TikTok tanesiawafford