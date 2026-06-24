24.06.2026 17:35 Ärzte drängen auf Blitz-Geburt: Als die Mutter die Diagnose hört, bricht ihre Welt zusammen

Wegen ausbleibenden Wachstums mussten Ärzte ein Baby in der 36. Woche entbinden. Später stellten Mediziner das unheilbare Prader-Willi-Syndrom fest.

Von Benjamin Schön

USA - Es sollte der schönste Moment ihres Lebens werden, doch er endete in einem absoluten Albtraum. Weil die Ärzte bei einer Routine-Untersuchung plötzlich Alarm schlugen, musste die schwangere Tanesia Wafford ihre Tochter sofort per Notentbindung auf die Welt bringen. Kurz nach der Geburt folgte für die junge Mutter der Schock, der ihr ganzes Leben für immer auf den Kopf stellen sollte.

Unmittelbar nach der Geburt musste das kleine Mädchen viel Zeit im Krankenhaus verbringen. © Screenshot: TikTok tanesiawafford Schon die Schwangerschaft der 26-jährigen US-Amerikanerin verlief alles andere als harmonisch. Doch in der 36. Woche spitzte sich die Lage dramatisch zu: Die Mediziner bemerkten, dass sich das Baby im Bauch kaum noch bewegte und nicht richtig wuchs. Tanesia musste sofort ins Krankenhaus, das Kind per Blitz-Geburt geholt werden! Am 20. März 2025 erblickte die kleine Zaria mit gerade einmal 2200 Gramm das Licht der Welt. Doch an Aufatmen war nur kurz zu denken, denn mit der Geburt fing das Drama erst richtig an. Das Neugeborene schaffte es kaum, zum Füttern wach zu werden, schluckte schlecht, hatte kaum Muskelspannung und schrie nur ganz schwach.

Mutter Tanesia unterstützt ihr kleines Mädchen, so gut es geht. © Screenshot: TikTok tanesiawafford

Dann kam die schockierende Diagnose