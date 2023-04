Schwangere Elefantenkuh sieht Rot und lässt ihrem Besitzer keine Überlebenschance

Eine schwangere Elefantenkuh tötete in Thailand ihren Besitzer. (Symbolbild) © Kristin Palitza/dpa

Dass Elefanten alles andere als ungefährlich sind, ist allseits bekannt. Ein Fall aus Thailand hat nun erneut unter Beweis gestellt, wie schnell eine Begegnung mit einem Dickhäuter tödlich verlaufen kann.

Wie die einheimische "DailyNews" berichtet, ist einem Besitzer einer Elefantenkuh aus der nordöstlichen Provinz Buriram das eigene Tier zum Verhängnis geworden. Chart Mokhom (60) hatte seinem gewichtigen Dickhäuter, das obendrein schwanger gewesen sein soll, erst kürzlich ein neues Zuhause ermöglicht.

Das Tier, welches dem Bericht zufolge 53 Jahre alt sein soll, habe sehr unten den extremen klimatischen Verhältnissen gelitten.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Elefantendame Phang Mae Nam Ngam bei rund 40 Grad, die derzeit in Thailand an der Tagesordnung sind, wegen der hohen Temperaturen ihrem Besitzer gegenüber so aggressiv geworden und diesen kurzerhand totgetrampelt hat.

Es ist keine Seltenheit, dass wilde Tiere bei hohen Temperaturen ein unberechenbares Verhalten zeigen.