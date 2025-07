Sein Fallschirm öffnete sich nicht: Erfahrener Base-Jumper stürzt in den Tod

Canazei (Italien) - Schlimmes Unglück in den italienischen Dolomiten. Beim Versuch vom Gipfel des 2950 Meter hohen Berges Sass Pardoi zu springen, kam der äußerst erfahrene Base-Jumper James Nowland ums Leben. Er wurde nur 42 Jahre alt.

James' Leiche wurde noch am selben Tag ins Tal gebracht.

Andere Base-Jumper beobachteten das fürchterliche Unglück, riefen sofort den Notruf. "Wir haben unser Bestes getan, um ihn zu retten … es gab nichts, was wir für ihn tun konnten", sagte Retter Andrea Dorigatti zum australischen Sender 7news .

James Nowland kam am Mittwoch unter tragischen Umständen ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA . Gegen 13 Uhr wollte der 42-Jährige vom Gipfel des Berges Sass Pardo springen, dem Verlauf des Fassatals folgen und dann vorm Hotel Lupo Bianco aufsetzen.

Fallschirmspringen war seine Leidenschaft. Der Australier hatte tausende Sprünge absolviert, nahm an Wettbewerben auf der ganzen Welt teil. Doch seinen letzten Sprung überlebte der zweifache Familienvater nicht.

Montage: H. Zell, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, Facebook/James Nowland

Paul starb bei dem, was er liebte. Fallschirmsport bleibt gefährlich. © Facebook/James Nowland

Nach dem grauenhaften Vorfall steht die Base-Jump-Community von Australien unter Schock. Der Verunglückte galt als äußerst erfahren, war viel mit seinem Wingsuit unterwegs.

Am Wochenende wollte James eigentlich am internationalen Wettbewerb Pordoi BASE Race teilnehmen, berichtet das Portal "Perth now". Darauf fieberte der Extremsportler bis zuletzt hin. Doch es sollte anders kommen.

Zuvor ging der Bauingenieur auch mit seinem Wingsuit an internationalen Wettbewerben in China und Spanien an den Start, verfolgte sein Hobby mit großer Leidenschaft. Er hinterlässt zwei kleine Töchter und eine trauernde Ehefrau, die nun ohne ihn weiterleben müssen.

Zuvor wurde gemeldet, dass auch der weltbekannte Fallschirmspringer Felix Baumgartner (†56) bei einem Unglück in Italien verstarb.