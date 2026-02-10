 1.789

Sturz bei Radtour mit Kanzler: Charlotte Merz landet im Krankenhaus!

Nach einem Sturz bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich musste Charlotte Merz ins Krankenhaus. Warum sie Glück hatte und schnell wieder entlassen wurde.

Von Oliver Auster

Arnsberg - Kanzlergattin Charlotte Merz (65) ist bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich Merz (70) im sauerländischen Arnsberg gestürzt.

Unfall auf einer Radtour von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Charlotte Merz (65). (Archivfoto)
Unfall auf einer Radtour von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Charlotte Merz (65). (Archivfoto)  © Michael Kappeler/dpa

Daraufhin kam sie am Samstagnachmittag ins Krankenhaus. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf dpa-Anfrage.

"Auch weil sie von einem Helm geschützt war, hat sie keine gravierenden Verletzungen davongetragen und wurde nach kurzer Beobachtung wieder entlassen", sagte die Sprecherin. Sie betonte: "Der Bundeskanzler selbst war stets an ihrer Seite."

Friedrich Merz startete am Tag danach erneut zu einer Radtour und machte am Sonntag einen Stopp in einem Café an der Ruhr in seinem Heimatort Arnsberg.

Charlotte Merz kam nach ihrem Radunfall ohne gravierende Verletzungen davon. (Symbolfoto)
Charlotte Merz kam nach ihrem Radunfall ohne gravierende Verletzungen davon. (Symbolfoto)  © Jonas Walzberg/dpa

"Er wollte eigentlich nur in Ruhe ein Bier trinken, was er auch getan hat", berichtete der Gastronom gegenüber der "Westfalenpost". Es seien aber immer wieder Gäste gekommen, die ein Foto mit dem Kanzler haben wollten. Bei Facebook lud das Café das Selfie eines Kellners mit Merz hoch.

Titelfoto: Fotomontage: Michael Kappeler/dpa//Jonas Walzberg/dpa

