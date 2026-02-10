Sturz bei Radtour mit Kanzler: Charlotte Merz landet im Krankenhaus!

Arnsberg - Kanzlergattin Charlotte Merz (65) ist bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich Merz (70) im sauerländischen Arnsberg gestürzt.

Unfall auf einer Radtour von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Charlotte Merz (65). (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

Daraufhin kam sie am Samstagnachmittag ins Krankenhaus. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf dpa-Anfrage.

"Auch weil sie von einem Helm geschützt war, hat sie keine gravierenden Verletzungen davongetragen und wurde nach kurzer Beobachtung wieder entlassen", sagte die Sprecherin. Sie betonte: "Der Bundeskanzler selbst war stets an ihrer Seite."

Friedrich Merz startete am Tag danach erneut zu einer Radtour und machte am Sonntag einen Stopp in einem Café an der Ruhr in seinem Heimatort Arnsberg.