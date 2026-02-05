Familienvater hält an, um einer Frau zu helfen, dann tötet sie ihn gnadenlos

St. Louis (Missouri, USA) - Es sollte eine gut gemeinte Geste werden und endete in einer Katastrophe: In den frühen Sonntagmorgenstunden ist ein Familienvater in St. Louis (Missouri, USA ) grausam erschossen worden, als er eine Anhalterin mitnehmen wollte.

William Palmer (†36) wird von seiner Partnerin Richelle Jones (l.) schweren Herzens vermisst. © Facebook/Screenshots/Richelle Jones/Devon Treat

Der dreifache Vater William Palmer (†36) sah die Frau, wie sie gerade an einer Tankstelle auf eine Mitfahrgelegenheit wartete. Wie die britische Ausgabe von The Independent berichtete, bot der 36-Jährige der Tramperin an, sie zu einer Notunterkunft zu fahren.

Die augenscheinlich unschuldige Dame namens Brittany Rivoire willigte ein und stieg in das Auto des Mannes. Nachdem sie einige Kilometer gefahren waren, zog die Tramperin eine Schusswaffe aus ihrer Tasche und erschoss den Familienvater aus kürzester Distanz.

Gegen 2.30 Uhr (Ortszeit) wurde der leblose Körper des 36-Jährigen entdeckt. Die zuständigen Einsatzkräfte und Mediziner konnten nur noch Williams Tod feststellen.

Zum Zeitpunkt der Tat war das Opfer gerade damit beschäftigt, Altmetall zu sammeln. Gemeinsam mit einem Freund soll der 36-Jährige unterwegs gewesen sein - allerdings in zwei separaten Autos.

Wie das Newsportal erklärte, habe Williams Kumpel ein so schlechtes Bauchgefühl bei der Anhalterin gehabt, dass er sich entschloss, an der Schützin vorbeizufahren. Auf Social Media wurde das Schicksal des Familienvaters zahlreich geteilt.