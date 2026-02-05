Familienvater hält an, um einer Frau zu helfen, dann tötet sie ihn gnadenlos
St. Louis (Missouri, USA) - Es sollte eine gut gemeinte Geste werden und endete in einer Katastrophe: In den frühen Sonntagmorgenstunden ist ein Familienvater in St. Louis (Missouri, USA) grausam erschossen worden, als er eine Anhalterin mitnehmen wollte.
Der dreifache Vater William Palmer (†36) sah die Frau, wie sie gerade an einer Tankstelle auf eine Mitfahrgelegenheit wartete. Wie die britische Ausgabe von The Independent berichtete, bot der 36-Jährige der Tramperin an, sie zu einer Notunterkunft zu fahren.
Die augenscheinlich unschuldige Dame namens Brittany Rivoire willigte ein und stieg in das Auto des Mannes. Nachdem sie einige Kilometer gefahren waren, zog die Tramperin eine Schusswaffe aus ihrer Tasche und erschoss den Familienvater aus kürzester Distanz.
Gegen 2.30 Uhr (Ortszeit) wurde der leblose Körper des 36-Jährigen entdeckt. Die zuständigen Einsatzkräfte und Mediziner konnten nur noch Williams Tod feststellen.
Zum Zeitpunkt der Tat war das Opfer gerade damit beschäftigt, Altmetall zu sammeln. Gemeinsam mit einem Freund soll der 36-Jährige unterwegs gewesen sein - allerdings in zwei separaten Autos.
Wie das Newsportal erklärte, habe Williams Kumpel ein so schlechtes Bauchgefühl bei der Anhalterin gehabt, dass er sich entschloss, an der Schützin vorbeizufahren. Auf Social Media wurde das Schicksal des Familienvaters zahlreich geteilt.
William Palmer nahm Umwege in Kauf, um Person heil ans Ziel zu bringen
Bereits mehrfach soll das Opfer davor von seiner Partnerin Jones gewarnt worden sein, fremde Personen mitzunehmen - seine Gutmütigkeit wurde ihm zum Verhängnis.
"Ich habe ihm ständig gesagt, er solle keine Leute mehr von der Straße mitnehmen. Er hat es aber ständig getan. Wenn er jemanden laufen sah, nahm er ihn mit und fuhr ihn so weit er konnte", sagte Williams Partnerin gegenüber First Alert 4.
Überwachungsaufnahmen zeigen, wie Rivoire dem dreifachen Familienvater in den Kopf schoss. Daraufhin habe die Schützin das Auto geklaut und eine weitere Person mitgenommen. Nur wenige Minuten später wurde sie von der Polizei gefasst, berichtete The Independent.
Die Partnerin des Verstorbenen kritisierte das Verhalten der Schützin. Jones könne nicht verstehen, wie jemand mit einem guten Herzen erschossen werden könne, nur um dafür an sein Auto zu kommen. Für sie sei das "unbegreiflich".
Die Angeklagte Brittany Rivoire muss sich nun wegen Mordes ersten Grades, illegalen Waffenbesitzes und schwerer Sachbeschädigung verantworten. Nach Angaben der zuständigen Behörde befindet sich die Todesschützin in Untersuchungshaft.
Titelfoto: Facebook/Screenshots/Richelle Jones/Brittany Rivoire