Todesopfer und mehrere Verletzte bei Busunfall in Dublin

Dublin (Irland) - Bei einem Busunfall im Zentrum der irischen Hauptstadt Dublin ist eine Person getötet und mehrere Menschen verletzt worden.

Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz, nachdem es im Stadtzentrum von Dublin zu einem schweren Unfall gekommen ist. © Bairbre Holmes/PA Wire/dpa

Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement des irischen Justizministers Jim O'Callaghan im Parlament.

Demnach mussten drei Personen nach dem Unglück ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Doppeldecker-Bus sei ersten Erkenntnissen zufolge im Zentrum Dublins in eine Fußgängerzone gefahren, berichteten der Sender RTE und die "Irish Times".