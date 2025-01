Tanklaster fängt Feuer und explodiert: Mehr als 70 Menschen sterben

Lagos - Nach der Explosion eines Benzintankwagens in Nigeria sind der Nationalen Katastrophenschutzbehörde (NEMA) zufolge mehr als 70 Menschen getötet worden.

Derartige Unfälle kommen in Nigeria häufiger vor. Im Oktober starben bei einer Explosion eines Tanklasters mindestens 140 Menschen. Auch damals hatten Menschen versucht, nach einem Verkehrsunfall auslaufendes Benzin abzuschöpfen .

Die Menschen im Norden von Afrikas bevölkerungsreichstem Staat mit rund 220 Millionen Einwohnern leben Großteils in tiefer Armut. Dazu herrscht in Nigeria trotz seines Reichtums an Rohöl regelmäßig Treibstoffmangel.