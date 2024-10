Tanklaster überschlägt sich und explodiert: Zahl der Todesopfer steigt auf 153

Laut Polizei verlor der Fahrer eines Tanklasters die Kontrolle, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich. Reichlich Benzin floss in einen Abwasserkanal.

Sowohl Gaffer als auch Benzidiebe sind unter den Toten. © X/@spoiltkid

Traurige Bilanz: Mindestens 153 Menschen starben, rund 100 wurden zum Teil schwer verletzt, berichtet die Zeitung "Daily Post". Viele verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Doch die Zahl der Toten hat die Behörden des betroffenen Bundesstaates offenbar völlig überfordert. Die Menschen sollen in einem Massengrab ihre letzte Ruhe finden.

Der Unglücks-Fahrer ist nicht unter den Toten, er brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Die nigerianischen Behörden äußerten den Wunsch, das Unglück aufklären zu wollen.

Das bevölkerungsreichste Land Afrikas wird derzeit von einer beispiellosen Wirtschaftskrise geplagt. Treibstoff ist extrem teuer, die Lebensmittelpreise steigen. Gleichzeitig gehen die Einnahmen aus der lukrativen Ölförderung zurück.

Immer wieder kommt es in Nigeria und auch anderswo zu verheerenden Unglücken mit Tanklastern. So explodiert Anfang 2024 ein Gas-Truck im Herzen der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar und richtete große Schäden an. Zuvor verwüstete die Explosion eines Tanklasters einen ganzen Autobahnabschnitt in Italien. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Aber auch hierzulande kam es in der Vergangenheit bereits zu tödlichen Tanklaster-Explosionen, wie etwa 2023 in München.

Originalartikel vom 16. Oktober 2024, 18.20 Uhr, zuletzt aktualisiert am 17. Oktober 2024, 12.08 Uhr.