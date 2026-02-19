Tanklaster kippt um: Vier Menschen sterben bei Gasexplosion
Von Denis Düttmann
Renca (Chile) - Bei einer Gasexplosion am Donnerstagmorgen sind im Zentrum von Chile mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.
Etwa zehn weitere wurden verletzt, als ein mit Flüssiggas beladener Tanklaster in einem Industriegebiet nahe der Hauptstadt Santiago de Chile umkippte und explodierte.
Wie auf einem von der Feuerwehr veröffentlichten Video zu sehen war, gingen bei dem anschließenden Brand mehrere Autos auf einem Parkplatz in Flammen auf.
"Meine Solidarität und mein Beileid gelten den Familien und Angehörigen der Menschen, die bei dieser Tragödie leider ums Leben gekommen sind, und ich wünsche den Verletzten viel Kraft und eine schnelle Genesung", schrieb Präsident Gabriel Boric in einem Beitrag auf der Nachrichtenplattform X.
Titelfoto: Hans Scott/Agencia Uno/dpa