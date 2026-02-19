Tanklaster kippt um: Vier Menschen sterben bei Gasexplosion

Renca (Chile) - Bei einer Gasexplosion am Donnerstagmorgen sind im Zentrum von Chile mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Es gab Tote und Verletzte, mehrere Autos gingen in Flammen auf. © Hans Scott/Agencia Uno/dpa

Etwa zehn weitere wurden verletzt, als ein mit Flüssiggas beladener Tanklaster in einem Industriegebiet nahe der Hauptstadt Santiago de Chile umkippte und explodierte.

Wie auf einem von der Feuerwehr veröffentlichten Video zu sehen war, gingen bei dem anschließenden Brand mehrere Autos auf einem Parkplatz in Flammen auf.