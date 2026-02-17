Zugunglück nach Lawinenabgang? Polizei rechnet mit Verletzten

Wallis (Schweiz) - Im Schweizer Kanton Wallis ist ein Zug entgleist - vermutlich wurden mehrere Personen verletzt.

Der Regionalexpress war mit rund 80 Personen besetzt. (Symbolfoto) © 123RF/olyasolodenko

Wie die Walliser Polizei auf X schreibt, kam es in Goppenstein am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu einem schlimmen Unfall. "Zugentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen", heißt es.

Der Regionalexpress war mit rund 80 Personen besetzt, wie eine Sprecherin des Bahnunternehmens der Berner Zeitung gegenüber sagte. Der Personenverkehr sei dadurch derzeit eingeschränkt.

Die Schweizerische Bundesbahn berichtete gleichzeitig, dass im gleichen Gebiet eine Lawine niedergegangen ist.