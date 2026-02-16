Valentinstag-Drama beim Eisklettern: Deutsche stürzt vor den Augen ihres Begleiters in die Tiefe
Pitztal (Österreich) - Am Valentinstag gingen ein Österreicher und Deutsche (beide 39) im Pitztal am Eisfall klettern - doch die Tour nahm eine fatale Wendung.
Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtete, erreichten die beiden Eiskletterer zunächst das Ende des Klockelefalls und bewegten sich anschließend über wegloses Gelände in Richtung Sommerweg zur Luibisalm.
Nach kurzer Zeit legten sie dann ihre Steigeisen ab, da der Weg stellenweise bereits schneefrei war.
Plötzlich rutschte die 39-Jährige jedoch auf einer Eisplatte aus und stürzte über felsiges, teils senkrechtes Gelände rund 70 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.
Ihr Begleiter setzte umgehend den Alpinnotruf ab und stieg zu der Deutschen hinunter.
Eine Rettung per Hubschrauber war nicht möglich
Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen war eine Bergung per Hubschrauber nicht möglich.
Die Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch die Bergrettung Innerpitztal mit einem Skidoo-Rettungsschlitten ins Tal gebracht und anschließend ins Krankenhaus transportiert.
Titelfoto: 123RF/vitalalp