Valentinstag-Drama beim Eisklettern: Deutsche stürzt vor den Augen ihres Begleiters in die Tiefe

Pitztal (Österreich) - Am Valentinstag gingen ein Österreicher und Deutsche (beide 39) im Pitztal am Eisfall klettern - doch die Tour nahm eine fatale Wendung.

Die Eiskletterer erklommen den Klockelefall - doch dann ereignete sich das Unglück. (Symbolbild) © 123RF/vitalalp

Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtete, erreichten die beiden Eiskletterer zunächst das Ende des Klockelefalls und bewegten sich anschließend über wegloses Gelände in Richtung Sommerweg zur Luibisalm.

Nach kurzer Zeit legten sie dann ihre Steigeisen ab, da der Weg stellenweise bereits schneefrei war.

Plötzlich rutschte die 39-Jährige jedoch auf einer Eisplatte aus und stürzte über felsiges, teils senkrechtes Gelände rund 70 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Ihr Begleiter setzte umgehend den Alpinnotruf ab und stieg zu der Deutschen hinunter.