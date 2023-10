Hai-Angriff! Tech-Mogul von Bestie zerfetzt

Vom Hai totgebissen: Felix Louis N’Jai (†52) © Facebook/Erin Loscocco

Drei Freunde wollten schwimmen gehen, doch nur zwei kehrten zurück.

Am Sonntag kam der erfolgreiche Unternehmer Felix Louis N’Jai unter tragischen Umständen ums Leben.

Augenzeugen berichten, wie der 52-Jährige mit seinen beiden Begleitern am Strand Wildcat Beach (Großraum San Francisco) in Ufernähe schwamm. Doch plötzlich wurde Felix unter Wasser gezogen, der Ozean färbte sich sofort blutrot. Seine Begleiter schafften es noch an den Strand, doch vom Tech-Mogul fehlt seitdem jede Spur, berichtet der Sender NBC.

Trotz aufwändiger Suche, wurde seine Leiche bislang nicht gefunden. Der Hai muss ihn wohl völlig zerfetzt und Teile seines Körpers verschlungen haben. Seine Freunde aus der Kitesurfing-Community von Kalifornien sind nur noch traurig. Felix Louis N’Jai, der einst mit einem Hochbegabten-Stipendium aus Gambia zum Studieren in die USA kam und später mehrere Unternehmen aufbaute, galt als äußerst beliebt. Sein mutmaßlicher Tod: ein Schock.

"Er gab mir das Gefühl, der wichtigste Mensch der Welt zu sein, wenn ich an den Strand kam. Er hatte einfach etwas Besonderes an sich", erinnert sich seine gute Freundin Erika.

Felix hatte er noch so viel vor, berichten, die die ihn kannten. Der Softwareentwickler träumte davon für sein Heimatland Gambia bei den kommenden Olympischen Spielen in Paris an den Start zu gehen, wo sein geliebter Sport erstmal vertreten sein würde, berichtet "San Francisco Chronicle".

Besonders tragisch: Der grausame Haiangriff passierte während einer Hochzeitsfeier. Die Gäste haben sich am abgelegenen Strand zum Campen getroffen, dort die Hochzeit gefeiert. Die meisten Gäste waren Kitesurfer, wie Felix.

Als der Unternehmer in Begleitung des Bräutigams und eines weiteren Gastes in Strandnähe schwamm, griff der Killer-Hai an.