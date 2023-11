Todesdrama in den Flitterwochen: Bräutigam stirbt nur drei Tage nach Hochzeit bei Wasserski-Unfall

Eine grausame Fügung des Schicksals hat die beiden Liebenden auseinandergerissen. © Instagram/Nate Kuhlmann

Es war die große Liebe. Doch das gemeinsame Glück währte viel zu kurz.

Ein frisch verheiratetes Paar aus den USA wurde durch eine grausame Fügung des Schicksals auseinandergerissen, als er bei einem tragischen Unglück in den Flitterwochen verstarb.

Als Nate Kuhlman seine Marianna im Dezember letzten Jahres fragte, ob sie ihn heiraten will, sagte sie sofort "Ja!". Am 28. Oktober gingen die beiden in einer bewegenden Zeremonie den Bund fürs Leben ein. Monatelang haben sie für die Traumhochzeit gespart, alles sollte perfekt sein.

Direkt nach der Trauung wollten die Kuhlmans romantische Tage in der Karibik verbringen. Doch es kam anders: Am 31. Oktober starb Nate unter tragischen Umständen am Strand von Saint Lucia. Wie die Zeitung "New York Post" aktuell berichtet, verunglückte der junge Mann, der erst vor kurzem sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat, beim Wasserskifahren.

Nate starb wohl in den Armen seiner geliebten Frau.