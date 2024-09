Todesfalle Aufzug: Monteur wird eingeklemmt und stirbt

Der Aufzug wurde zur tödlichen Falle für den 44-jährigen Monteur. (Symbolbild) © aprior/123RF

Laut Angaben der Polizei war der Mann am Mittwoch gegen 11 Uhr dabei, in einem Gebäude in der Flurstraße einen Aufzug zu installieren. Dabei befand sich der Monteur auf der Personenkabine des Aufzugs.

Plötzlich setzte sich der Aufzug in Bewegung und fuhr in das 2. Obergeschoss. Der 44-Jährige wurde zwischen Aufzug und Gebäudedecke eingeklemmt.

Die Feuerwehr Fürth befreite den 44-Jährigen aus dem Aufzugsschacht. Er erlitt jedoch derart schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb.