Tödliche Delikatesse: Acht Kinder sterben nach Verzehr von Schildkröten-Fleisch

Gilt bei manchen als Delikatesse: Schildkrötenfleisch. © 123rf/vitaliy6447

Für die Betroffenen sollte es wohl ein Festmahl werden, doch das Schildkrötenfleisch war mit einem tödlichen Umweltgift verseucht.

Als am letzten Donnerstag mehrere Einwohner der malerischen Inselgruppe mit schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht wurden, schrillten bei den behandelnden Ärzten alle Alarmglocken, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

"Wir nahmen 86 Menschen auf", sagte der medizinische Leiter des Bezirks Dr. Haji Bakari Haji zur Tageszeitung "The Citizen". Acht Kinder und eine Frau überlebten den Zwischenfall nicht. "Die anderen sind in einem stabilen Zustand", so der Arzt. "Wir warten auf die Ergebnisse des Labortests, um die Ursache des Vorfalls zu klären."

Die meisten der 86 Patienten sollen Kinder und alte Menschen gewesen sein. Was sie eint: Sie alle sollen zuvor Schildkrötenfleisch verspeist haben, das offenbar auf einem Markt im Distrikt Mkoani auf der nördlichen Insel Pemba verkauft wurde.