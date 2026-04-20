Schrecklicher Fund: Vermisste Influencerin nach Triathlon-Event tot entdeckt

Texas - Eine brasilianische Influencerin (†38) ist während eines Triathlon-Events in Texas zunächst spurlos verschwunden und später tot aufgefunden worden.

Mara Flavia Araujo (†38) kam bei einem Ironman-Wettkampf in Texas tragisch ums Leben. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/maraflavia

Wie New York Post berichtet, ist die Influencerin und Ausdauersportlerin Mara Flavia Araujo am Samstag während eines Ironman-Wettkampfs im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen.

Die rund 3,9 Kilometer lange Schwimmstrecke des Rennens wurde der Sportlerin offenbar zum Verhängnis.

Nur wenige Stunden nach dem Start wurde Araujo am Grund des "Lake Woodlands" entdeckt, nachdem ihr Verschwinden während des Wettkampfs bemerkt worden war.

Laut Angaben des Feuerwehrchefs befand sich die Sportlerin in etwa drei Metern Tiefe auf dem Seegrund. "Das Taucherteam barg die Frau gegen 9.37 Uhr und brachte sie ans Ufer, wo sie noch am Fundort für tot erklärt wurde", hieß es.

Einsatzkräfte konnten nichts mehr für sie tun.