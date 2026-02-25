Tödlicher Unfall: Pferd von Rodeo-Star fällt auf Tochter (†3)

Texas (USA) - Die Tochter der zehnfachen Rodeo-Weltmeisterin Kelsie Domer (35) ist bei einem tragischen Unfall mit einem Pferd im US -Bundesstaat Texas ums Leben gekommen.

Für Oaklynn (†3) kam jede Hilfe zu spät. © Facebook/Screenshot/Ryan Domer

Wie Rodeo Life berichtet, war die Profireiterin am 19. Februar gerade dabei, ein Pferd der Familie am Zügel zu führen. Ihre dreijährige Tochter Oaklynn hielt sie dabei - wie jedes Mal - auf dem Arm.

Plötzlich erlitt das Tier einen "medizinischen Notfall", brach zusammen und riss Kelsie mit ihrem Kind zu Boden.

Die Mutter überlebte das Unglück, doch für das kleine blonde Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Oaklynn wurde noch vor Ort für tot erklärt.