Bus kommt von Straße ab und stürzt 200 Meter tief in Fluss: Mindestens 19 Tote!

Kathmandu - Bei einem schweren Bus-Unfall in Nepal sind mindestens 19 Menschen gestorben. 25 weitere Fahrgäste haben laut Polizei teils schwere Verletzungen erlitten.

Der Bus stürzte in den Fluss Trishuli und wurde durch den Aufprall komplett zerstört. © Bijaya Rai/AP/dpa

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP mitteilt, hatte sich das Unglück am Montag in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Bezirk Dhading ereignet.

Der Bus war von der Touristenstadt Pokhara auf dem Weg in die Haupstadt Kathmandu. Auf einer Bergstraße kam dieser von der Fahrbahn ab und stürzte 200 Meter tief in den Fluss Trishuli.

Unter den Toten sei auch ein Brite. Ein Chinese und ein Neuseeländer sollen unter den Verletzten sein.

Die Bergungs- und Aufräummaßnahmen waren bereits bei Tagesanbruch abgeschlossen gewesen, so der Behördensprecher Mohan Prasad Neupane.

Alle Verletzten wurden medizinisch versorgt. Weitere Details sind noch nicht bekannt.