Tödlicher Unfall beim Surfen: Deutscher tot aus Wasser gezogen

Lissabon - Ein Deutscher ist beim Surfen an der Algarveküste tödlich verunglückt .

An der Algarveküste ist ein deutscher Surfer tödlich verunglückt. (Symbolbild) © Geraldine Friedrich/dpa-tmn

Das Unglück habe sich am Strand Praia do Canal im Kreis Aljezur im Südwesten Portugals ereignet, teilte die Marine mit.

Der 39-Jährige könnte beim Betreten des Wassers am Montagnachmittag ausgerutscht und gegen Felsen oder Steine gestoßen sein, bevor er in Not geriet, wie der TV-Sender CMTV und weitere Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten.

Nähere Informationen zum Opfer wurden zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben des Hafenkommandanten von Lagos und des örtlichen Leiters der Seepolizei, Hugo da Guia, wurde der Surfer schon nach wenigen Minuten von einem Begleiter aus dem Wasser gezogen. Trotz Wiederbelebungsversuchen konnte der Mann aber nicht mehr gerettet werden.

An dem Einsatz waren neben dem Rettungsdienst INEM auch Kräfte der Seepolizei sowie die Freiwillige Feuerwehr von Aljezur beteiligt. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.