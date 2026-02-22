Food Truck explodiert plötzlich: Fünf Menschen verletzt
Knutsford (Großbritannien) - Nach der Explosion eines Imbisswagens bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung sind fünf Personen im Krankenhaus gelandet.
Wie Metro unter Berufung auf Angaben der Polizei von Cheshire berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 13 Uhr auf der Moseley Hall Farm in der Kleinstadt Knutsford im Nordwesten Englands.
Zu diesem Zeitpunkt fand auf dem Gelände des Bauernhofs eine Spendenaktion für die freiwilligen Helfer des North West Air Ambulance Service statt.
Doch die Wohltätigkeitsveranstaltung namens "Big Machine Event" wurde durch eine plötzliche Verpuffung jäh unterbrochen.
"Es war ziemlich beängstigend", sagte eine Zeugin gegenüber lokalen Medien. Ihr älterer Sohn sei nach dem Vorfall "immer noch nicht ganz er selbst".
Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr erkannte die Unglücksursache schnell: In einem Food Truck hatte sich eine Gasflasche aufgrund eines technischen Defekts entzündet. In der Folge explodierte der Gaskanister.
Vier der fünf bei dem Vorfall verletzten Menschen waren Mitarbeiter des örtlichen Shops, der auf dem Bauernhof ansässig ist. Alle Personen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.
Explosion in Food Truck: Verletzungen nicht lebensgefährlich
"Wir sind den Rettungskräften für ihre schnelle und professionelle Hilfe sehr dankbar", teilte der Organisator der Wohltätigkeitsveranstaltung mit.
Ein Sprecher der Polizei von Cheshire erklärte, dass die Verletzungen der Betroffenen nicht lebensbedrohlich seien und der Vorfall nicht als verdächtig eingestuft werde.
Eine weitere Veranstaltung, die am Montag ebenfalls auf dem Gelände stattfinden sollte, wurde vorsorglich abgesagt.
Titelfoto: Google Maps