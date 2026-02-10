Jugendlicher in Banden-Krieg mit Machete getötet: Mutter macht Behörden verantwortlich

Woolwich (London/Großbritannien) - Vor mehr als einem Jahr verstarb ein 15-jähriger Schüler an den Folgen eines Macheten-Angriffes im Süden von London. Nun erhob die Mutter des Verstorbenen schwere Vorwürfe gegen die Sozialbehörde.

Ermittlungen zufolge war Daejaun Campbell (†15) Teil eines Konflikts zwischen rivalisierenden Drogendealern - Sanitäter fanden bei ihm verkaufsfertige Drogenpäckchen. (Symbolfoto) © Fotomontage/123RF/konstantin0000

Wie The Mirror berichtete, wurde Daejaun Campbell (†15) am 22. September 2024 in der Eglinton Road im Stadtteil Woolwich bei einem mutmaßlichen Banden-Krieg mit einem riesigen Messer tödlich verletzt.

Wie sich später herausstellte, hatte der Jugendliche noch verzweifelt um sein Leben gefleht. "Ich bin 15, lasst mich nicht sterben", sollen seine letzten Worte gewesen sein.

Nur wenige Tage nach seinem Tod wandte sich Jodian Taylor, die Mutter des Verstorbenen, an die Öffentlichkeit. Gegenüber ITV News London beschrieb sie Daejaun als einen liebevollen Jungen - der vor allem in seiner Familie einen ganz besonderen Stellenwert hatte.

Der 15-Jährige sei der "Beschützer seiner Brüder" gewesen und habe ein "riesengroßes Herz" gehabt. "Es ist so schmerzhaft, zu wissen, dass er noch nicht bereit war, zu sterben", betonte seine Mutter.

Neben ihrer Trauer empfand Jodian vor allem auch Wut gegenüber den zuständigen Behörden. Denn: Nachdem Daejauns Mutter von der grausamen Messerattacke erfahren hatte, musste sie eigenständig mehrere Krankenhäuser aufsuchen, um ihren Sohn zu finden. Viele Social-Media-Accounts berichteten über den Vorfall.