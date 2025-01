Touristin (†22) mit Stoßzahn aufgespießt: PETA kritisiert Elefantencamps

Bangkok (Thailand) - Als Reaktion auf den Tod einer spanischen Urlauberin in einem Elefantencamp in Thailand kritisieren Tierschützer die bei Touristen beliebten Einrichtungen scharf.

Ein Mahout badet mit seinem Elefanten in einem Elefantencamp im Süden von Thailand in der Nähe von Takua Pa. © Carola Frentzen/dpa

Das Tier hatte die 22-jährige Studentin am Freitag auf Koh Yao Yai, einer Insel im Süden des Landes, tödlich verletzt.

Der tragische Vorfall sei "eine eindringliche Erinnerung an die Grausamkeit und Gefahr, die mit der Gefangenschaft wilder Tiere verbunden ist", erklärte die Tierrechtsorganisation PETA.

"Elefanten sind hochintelligente, sensible Wesen, die in unnatürlichen Umgebungen, in denen sie gezwungen sind, mit Menschen zu interagieren, enorm leiden, was oft zu unvorhersehbarem und gefährlichem Verhalten führt", sagte Jason Baker, Vizepräsident für internationale Kampagnen bei PETA Asien.

Berichten zufolge soll der Elefant die Touristin mit seinem Rüssel getroffen haben.

Das Unglück ereignete sich vor den Augen ihres Freundes und anderer Touristen, als die Frau gerade mit dem Elefanten ein Bad nahm - einer der Höhepunkte bei den Besuchen solcher Zentren.