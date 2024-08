Tragischer Hotel-Einsturz: Letzte überlebende Frau geborgen

Kröv - Ein Hotel stürzte teilweise ein , zwei Menschen starben, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt unter den Trümmern begraben. Das tragische Unglück im rheinland-pfälzischen Kröv sorgte deutschlandweit für Anteilnahme - am gestrigen späten Mittwochabend konnte die letzte überlebende Frau geborgen werden!

Am heutigen Donnerstag sollen die Bergungsarbeiten fortgesetzt werden.

Die Unglücksstelle in dem Mosel-Ort Kröv sei weiterhin weiträumig abgesperrt und polizeilich abgesichert.

Weiterhin unter den Trümmerteilen begraben sei die Leiche eines Mannes. Aufgrund der "schwierigen Zugänglichkeit" sei es nicht mehr möglich gewesen, den Leichnam am Mittwochabend zu bergen. Um zu dem Toten zu gelangen, müsse das Gebäude zum Teil abgetragen werden.

Durch den "unermüdlichen Einsatz der Rettungskräfte" sei die Verunglückte aus den Trümmern gerettet worden, teilte die Polizei in Trier mit.

Ein komplettes Stockwerk eines als Hotel genutzten Fachwerkhauses in Kröv brach am Dienstagabend ein. © Florian Blaes/dpa

Das Hotel war am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr teilweise eingestürzt. Fünf Personen konnten sich ins Freie retten. Neun Menschen wurden unter den Trümmern eingeklemmt, darunter auch ein zwei Jahre altes Kind und seine Eltern aus den Niederlanden.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk (THW) rückten zu einem Großeinsatz aus, der den gesamten Mittwoch über andauerte. Nach und nach gelang es, die überlebenden Verschütteten zu retten. Auch die Leiche einer Frau konnte geborgen werden.

Zu den Ursachen des Teil-Einsturzes gibt es weiter keine Erkenntnisse. Bekannt ist aber, dass in dem Haus, dessen Grundsubstanz aus dem 17. Jahrhundert stammt, am Dienstag Bauarbeiten stattfanden. Ob diese Arbeiten jedoch mit einem Einsturz in Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden.

Ein komplettes Stockwerk des Fachwerk-Gebäudes in Kröv brach laut Polizei ein.