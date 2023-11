17.11.2023 19:30 2.257 Tragischer Unfall bei Kanalrohrarbeiten: Arbeiter (45) von Erdreich verschüttet - tot!

Bei Kanalrohrarbeiten in Heroldsberg ist am Freitag ein 45 Jahre alter Mann vom Erdreich verschüttet worden. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Von Marco Schimpfhauser

Heroldsberg – Am heutigen Freitagnachmittag ist in Heroldsberg im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt ein 45 Jahre alter Mann bei Kanalrohrarbeiten tödlich verunglückt. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Verunglückten mit Händen und Schaufeln ausgraben. Er erlag jedoch seinen Verletzungen. © NEWS5 / Merzbach Der Mann war gegen 13 Uhr für eine Firma am Simmelberger Weg im Einsatz und stieg dafür in einen drei Meter tiefen Graben, um Arbeiten auszuführen. "Aus noch nicht geklärter Ursache löste sich das umliegende Erdreich und verschüttete den 45-Jährigen. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte konnten den Verschütteten zeitnah lokalisieren und notärztlich versorgen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Sebastian Weber, Sprecher der Feuerwehr Erlangen-Höchstadt, gab außerdem an: "Als die Person ab dem Kopf freigelegt wurde, war sie nicht ansprechbar." Man habe den Mann zuvor mit Händen und "leichtem Grabwerkzeug" soweit ausgegraben. Unglück Horror-Unglück: Mutter (†34) am Strand vom Blitz erschlagen "Der Mann wurde durch das Geschehen jedoch so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb", teilte die Polizei mit. Wie es genau zu dem Unglück kam, will jetzt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei ermitteln. Die vor Ort befindlichen Personen seien während und nach dem Einsatz psychologisch betreut worden.

Titelfoto: NEWS5 / Merzbach