Grausamer Tod beim Schmücken: Weihnachtsdeko grillt 24-Jährigen

Escondido (USA) - Ein tragischer Verlust kurz vor der Weihnachtszeit: Antonio Pascual Mateo ( † 24) hängte im südkalifornischen Escondido Weihnachtslichter auf, als ihm ein tödliches Missgeschick passierte. Nach einem Stromschlag kämpften Rettungskräfte um sein Leben - am Ende leider vergeblich.

Mittlerweile hat die Familie des Verstorbenen auch eine GoFundMe -Spendenseite ins Leben gerufen, um seine Überreste für die Beerdigung zurück in sein Heimatland Guatemala bringen zu können.

Er wurde geborgen und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt führte "intensive Wiederbelebungsmaßnahmen" durch. Dennoch konnte nach rund eineinhalb Stunden nur noch der Tod des jungen Mannes festgestellt werden.

Am Morgen des 21. Novembers schmückte Mateo sein Haus mit Weihnachtsdekoration. Dabei warf er eine Lichterkette über eine Hochspannungsstromleitung, wie es in einem Bericht der Gerichtsmedizin von San Diego heißt.

Dafür wurde zunächst ein Betrag von 10.000 Dollar (rund 9520 Euro) ausgerufen, der wenig später auf 20.000 (19.040) erhöht wurde. Immerhin: Das erste Ziel wurde innerhalb weniger Tage erreicht! Zum jetzigen Zeitpunkt kamen bei 190 Spenden bereits 10.025 Dollar zusammen.

"Wir haben den Zielbetrag geändert, nachdem wir sorgfältig geprüft haben, wie hoch die Kosten für die Organisation der Beerdigung hier in Kalifornien und den Transport nach Guatemala, damit er an seinem Geburtsort beerdigt werden kann und seine Mutter ihn dort in Empfang nehmen kann, sind", erklärt Juan Pascual, der Initiator des Spendenaufrufs.

"Er war ein Bruder, ein Sohn und ein Onkel. [...] Er hat sich immer um seine Mutter und seine Familie gekümmert", heißt es in beigefügten Nachruf. Mateo würde für immer in den Herzen der Hinterbliebenen bleiben.