Tödlicher Unfall: Pferd von Rodeo-Star fällt auf Tochter (†3)
Texas (USA) - Die Tochter der zehnfachen Rodeo-Weltmeisterin Kelsie Domer (35) ist bei einem tragischen Unfall mit einem Pferd im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen.
Wie Rodeo Life berichtet, war die Profireiterin am 19. Februar gerade dabei, ein Pferd der Familie am Zügel zu führen. Ihre dreijährige Tochter Oaklynn hielt sie dabei - wie jedes Mal - auf dem Arm.
Plötzlich erlitt das Tier einen "medizinischen Notfall", brach zusammen und riss Kelsie mit ihrem Kind zu Boden.
Die Mutter überlebte das Unglück, doch für das kleine blonde Mädchen kam jede Hilfe zu spät.
Oaklynn wurde noch vor Ort für tot erklärt.
Die Familie möchte in Oaklynns Namen Stipendien für Rodeo-Athletinnen vergeben
In einem Online-Nachruf heißt es: "Oaklynn hat in ihrer kurzen Zeit bei uns viel erlebt. Sie reiste mit ihren Eltern auf Rodeo-Tourneen durch die ganzen USA, trainierte im Übungsring und liebte ihre Familie von ganzem Herzen. Sie liebte Frösche, Pferde, die Welpen aller Leute, Rodeo-Veranstaltungen und die Zeit mit all ihren Freunden."
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, in Dublin, Texas, statt.
Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden an Rope Like A Girl, um die Familienkosten zu decken und Stipendien in Oaklynns Namen für Rodeo-Athletinnen der Southwestern Oklahoma State University oder der Northwestern Oklahoma State University zu vergeben.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Kelsie Domer, Facebook/Screenshot/Ryan Domer,